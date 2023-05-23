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Tavşanlı'da motosikletler çarpıştı: 1 yaralı

Tavşanlı'da motosikletler çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 işi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 işi yaralandı. Kaza, Adnan Menderes Bulvarı Ertuğrul Gazi Kavşağında meydana geldi.

Adnan Menderes Bulvarı'ndan çarşı istikametine seyir halinde olan M.F.K. idaresindeki 43 U 0113 plakalı motosiklet yine aynı istikamete seyir halinde olan, ismi ve plakası alınamayan ve ani dönüş yapan motosiklete çarparak devrildi. Kazada sürücü M.F.K. yaralandı.

Yaralı sürücü, 112 Acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

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