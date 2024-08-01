Tavşanlı'da motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kavaklı Mahallesi Sağlık Caddesi üzerinde, A.T. sevk ve idaresinde 43 AET 261 plakalı motosikleti ile ilerlediği sırada sürücü B.K. sevk ve idaresindeki 43 AFH 028 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazda motosiklet sürücüsü A.T. çarpışma ile motosikletten düşerek yaralandı. Yaralı sürücü 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA