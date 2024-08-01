Üye Girişi
Haberler

Tavşanlı'da motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kavaklı Mahallesi Sağlık Caddesi üzerinde, A.T. sevk ve idaresinde 43 AET 261 plakalı motosikleti ile ilerlediği sırada sürücü B.K. sevk ve idaresindeki 43 AFH 028 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazda motosiklet sürücüsü A.T. çarpışma ile motosikletten düşerek yaralandı. Yaralı sürücü 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Tavşanlı Kütahya trafik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti

Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti

 YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış

Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title