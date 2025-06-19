Tavşanlı'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Tavşanlı'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı çevreyolu Balıkesir ışıklı kavşağında seyir halinde olan 43 AGB 076 plakalı motosiklet, sürücüsü B.A.'nın kontrolü kaybetmesiyle yol kenarındaki beton kaldırıma çarparak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü B.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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