Tavşanlı'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza Durak Mahallesi Cumhuriyet Meydanında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, çarşı istikametine seyir halinde olan H.B. idaresindeki 43 AFA 721 plakalı motosiklet ile aynı istikamete önünde seyir halinde olan S.K. idaresindeki 43 DAĞ 616 plakalı motosiklete çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada 43 AFA 721 plakalı motosiklette yolcu konumunda bulunan K.B yaralandı. Yaralı sürücü 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA