Tavşanlı'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Z.A. idaresindeki 43 AG 442 plakalı motosiklet Tavşanlı ilçe merkezinden Kuruçay kavşağına gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Kaza, sonrası çevreden vatandaşların 112 Acil servisi haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sürücü Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. - KÜTAHYA