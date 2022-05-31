Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

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Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle İstiklal Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 AAD 410 plaka yönetimindeki H.G. 'nin (30) otopark alanına dönüş yaptığı sırada arkasından gelen B.E. (43) idaresindeki 43 AAT 364 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü B.E. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil Tavşanlı Kütahya Kaza 3. Sayfa Haberler

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