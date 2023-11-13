Tavşanlı'da Motosiklet Hırsızlığından Tutuklama

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yakalanan 3 motosiklet hırsızından 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren yed-i emin otoparkından 8 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılması amacıyla Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari ve saha araştırmaları sonucunda söz konusu olayın Ö.F.Y (22), A.C.B (16) ve A.E.K (16) isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiğinin anlaşılması üzerine, düzenlenen operasyonda adı geçen şüpheliler çalınan motosiklet ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden Ö.F.Y. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli A.C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA