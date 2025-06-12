Tavşanlı'da Minibüste Yangın, Sürücünün Dikkati Felaketi Önledi

Tavşanlı'da Minibüste Yangın, Sürücünün Dikkati Felaketi Önledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki bir minibüste çıkan yangın, sürücünün zamanında müdahalesi ve esnafların desteği sayesinde kısa sürede söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki bir minibüste çıkan yangın, şoförün dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Olay, Kavaklı Mahallesi Sağlık Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü R.G. idaresindeki 43 HY 869 plakalı minibüs ile Sağlık Caddesi üzerinde seyir halindeyken, aracın iç kısmında aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını hemen yolun kenarına çekerek yaşanabilecek bir faciayı önledi. O sırada caddede bulunan esnaflar, durumu görür görmez 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarda bulunan esnaflar işyerlerinde bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahalede bulundu. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri de elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangına anında müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından, hasar gören minibüs çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Yangın nedeniyle bir süreliğine kapatılan Sağlık Caddesi'ndeki trafik akışı, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar normale döndü. Olayda can kaybı yaşanmazken, minibüste maddi hasar meydana geldi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir

Trump'tan dünyayı tedirgin eden Orta Doğu mesajı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer resti

Tansiyon git gide yükseliyor! Pezeşkiyan'dan tarihi nükleer resti
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor

İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıta okkalı zam
Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler

Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini iddia etti

Fiyat artışlarına tepki gösterdi, Türkleri suçladı: Biri de akrabam
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt

Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı

Apar topar harekete geçtiler! Aziz Yıldırım bakın ne yaptı
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Ezeli rakipler burada da yarıştı
Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor

Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.