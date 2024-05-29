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Tavşanlı'da mermer yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde mermer yüklü bir tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde mermer yüklü tırın dorsesi alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Harmancık ilçe istikametine gitmekte olan 03 AEP 621 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürülürken, tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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