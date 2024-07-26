Tavşanlı'da Makilik Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde makilik alanda meydana gelen arazi yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Köprücek Köyü yakınlarında bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine belirtilen mevkiiye Tavşanlı ve Tunçbilek itfaiyeleri ile Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğün bağlı arazözler sevk edildi. Yangını gören köylüler itfaiye ekiplerine su tankerleri ile yardım etti. Yangın daha da büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu 1.8 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. - KÜTAHYA