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Tavşanlı'da Kayaboğazı barajına düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

4 Aralık 2023 09:45 Son Güncelleme: 09:47 Abone Ol

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Dudaş köyü yakınlarında Kayaboğazı barajına düşen köpeği gören vatandaşlar, kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri köpeği kurtarmak için çalışma başlattı ve başarılı oldu. Kurtarılan köpek doğal yaşam alanına salındı.