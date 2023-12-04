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Tavşanlı'da Kayaboğazı barajına düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Dudaş köyü yakınlarında Kayaboğazı barajına düşen köpeği gören vatandaşlar, kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri köpeği kurtarmak için çalışma başlattı ve başarılı oldu. Kurtarılan köpek doğal yaşam alanına salındı.

Baraja düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Dudaş köyü yakınlarında Kayaboğazı barajına düşen köpeği gören vatandaşlar, kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı. Çabalarında başarısız olan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Tavşanlı Belediyesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye erleri avcı köpeğini halat bağlayarak bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan köpek daha sonra doğal yaşam alanına salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tavşanlı Kütahya İtfaiye Kurtarma Hayvanlar İtfaiye 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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