Tavşanlı'da kavgada yaralama olayına karışan kişi tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kavgada 'kasten yaralama' olayına karışan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede bulunana Atatürk Parkında S.B. ile A.O.Z. arasında bilinemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında S.B. elinde bulunan sert bir cisimle A.O.Z.'ye vurarak yaraladı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan A.O.Z. 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.B. gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. S.B. çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam yaralama' suçundan tutuklanarak Tavşanlı T tipi Cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA