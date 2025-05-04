Tavşanlı'da Karavan ve Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

Tavşanlı'da Karavan ve Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında karavan ile minibüs çarpıştı. Kazada 86 yaşındaki bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde karavan ile minibüs çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, R.K. (79) idaresindeki KLE QG 740 plakalı karavan ile Tavşanlı'dan Emet istikametine seyir halinde iken Derecik kavşağına geldiği esnada anayola çıkmakta olan C.S. (69) idaresindeki 43 UE 928 plakalı araç çarpıştı. Kazada KL QG 740 plakalı karavanda bulunan A.T. (86) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil servis ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralı şahıs 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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