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Tavşanlı'da İşçi Servisinde Yangın

Tavşanlı'da İşçi Servisinde Yangın
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir işçi servisinin motor kısmından yangın çıktı. Otobüs şoförü, yangın tüpü ile müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda yolcu bulunmaması sevindirdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait işçi servisinin motor kısmından alevler yükseldi.

Çukurköy Sanayi Kavşağı'nda, servis aracının motor kısmından aniden duman ve alevler yükseldi. Durumu fark eden otobüs şoförü, soğukkanlılıkla yangına müdahale etti. Otobüs şoförü, otobüste bulunan yangın tüpü ile yangına hemen müdahale etti. Yangın, şoförün zamanında müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay anında işçi servisinde yolcu olmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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