Tavşanlı'da İşçi Servisinde Yangın

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait işçi servisinin motor kısmından alevler yükseldi.

Çukurköy Sanayi Kavşağı'nda, servis aracının motor kısmından aniden duman ve alevler yükseldi. Durumu fark eden otobüs şoförü, soğukkanlılıkla yangına müdahale etti. Otobüs şoförü, otobüste bulunan yangın tüpü ile yangına hemen müdahale etti. Yangın, şoförün zamanında müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay anında işçi servisinde yolcu olmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA