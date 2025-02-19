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Tavşanlı'da Elektrikli Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Bir Yaralı

Tavşanlı'da Elektrikli Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Bir Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında elektrikli motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araçla elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Durak Mahallesi Zambak Sokak ile Huzur Caddesi'nin kesiştiği noktada L.K. idaresindeki 43AFT 908 plakalı elektrikli motosiklet ile M.İ.D. idaresindeki 43 AGG 059 hafif ticari aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine belirtilen adrese 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada elektrikli motosiklet sürücüsü L.K. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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