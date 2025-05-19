Tavşanlı'da elektrikli motosiklet devrildi: 1 yaralı

Tavşanlı'da elektrikli motosiklet devrildi: 1 yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kavaklı Mahallesi hastane rampasında Murat A. idaresindeki 43 AHD 477 plakalı elektrikli motosiklet, Şehit Uzman Çavuş Mustafa Altınel Caddesi üzerinde bulunan kesin viraja geldiği sırada devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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