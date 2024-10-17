Tavşanlı'da Elektrikli Bisiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, elektrikli bisikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde elektrikli bisikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle İstiklal caddesinde küçük yaştaki M.Y. idaresindeki elektrikli bisiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan H. S.'ye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü ve çarptığı H.S. yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA