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Tavşanlı'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Tavşanlı'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye yaklaşık 13 kilometre mesafedeki Sorkun Sela Pınar mevkiinde Emin Kavak idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Emin Kavak hayatını kaybetti. Kavak'ın cenazesi sağlık ekiplerince hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

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