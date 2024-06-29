Tavşanlı'da çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde boş arazide çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.
Hanımçeşme Mahallesi mezarlık karşısındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, yaptıkları incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı. - KÜTAHYA