Tavşanlı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Üyücek köyü yakınlarında çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kıran Yaylası mevkiinde ilk belirlemelere göre yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, 8 hizmet aracı, 1 itfaiye, 1 dozer ve 50 personelden oluşan ekiple alevlere müdahale edildi. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. - KÜTAHYA