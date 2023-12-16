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Tavşanlı'da çıkan baca yangını kontrol altına alındı

16 Aralık 2023 13:19 Güncelleme: 13:21 Abone Ol

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir iş yerinde çıkan baca yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının diğer iş yerlerine sıçraması önlendi.