Tavşanlı'da cezaevinden firar eden kişi yakalandı - Haberler

Tavşanlı'da cezaevinden firar eden kişi yakalandı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, cezaevinden firar eden kişi 3 saat içerisinde yakalandı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, cezaevinden firar eden kişi 3 saat içerisinde yakalandı. Tavşanlı İlçesi Açık Ceza İnfaz Kurumundan saat 16.30'da firar eden, uyuşturucu kullanma suçu bulunan H.A. (32), Tavşanlı ilçe jandarmanın titiz çalışmaları sonucu 3 saat içerisinde saklandığı buğday tarlasında yakalanarak işlemlerinin ardından cezevine gönderildi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

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