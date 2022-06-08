Tavşanlı'da cezaevinden firar eden kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tavşanlı'da cezaevinden firar eden kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tavşanlı'da cezaevinden firar eden kişi yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, cezaevinden firar eden kişi 3 saat içerisinde yakalandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, cezaevinden firar eden kişi 3 saat içerisinde yakalandı.

Tavşanlı İlçesi Açık Ceza İnfaz Kurumundan saat 16.30'da firar eden, uyuşturucu kullanma suçu bulunan H.A. (32), Tavşanlı ilçe jandarmanın titiz çalışmaları sonucu 3 saat içerisinde saklandığı buğday tarlasında yakalanarak işlemlerinin ardından cezevine gönderildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title