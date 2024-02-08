Tavşanlı'da Camide Hırsızlık Şüphelisi Suçüstü Yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde camide bir kişinin cep telefonunu, banka kartını ve 200 TL parasını çalan şahıs, çaldığı cep telefonunu satmak isterken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen A.U. isimli şahıs, Çukurköy Yeni Camii'nde cep telefonunun, kılıf içerisinde bulunan banka kartının ve 200 TL parasının çalındığını beyan etti. Hırsızlık zanlısının telefonu satacağını değerlendiren Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin Bulgar Pazarında yaptığı çalışmada bir iş yerinde B.Y. (47) isimli zanlıyı çaldığı suç aletleri ile birlikte suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan ve 23 suç kaydının bulunduğu belirtilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere çıkartılacak. - KÜTAHYA