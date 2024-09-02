Tavşanlı'da bir evin odunluğunda yangın çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir evin odunluk kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı ilçesi Beyköy Mahallesinde Balıkesir köprüsü yakınlarında C.Ç.'ye ait evin odunluğunda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA