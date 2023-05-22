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Tavşanlı'da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi

Tavşanlı'da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek yapılan çalışma neticesinde, H. T. ve Y. G. isimli şüpheli şahısların ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine Domaniç-Tavşanlı yol güzergahı üzerinde yapılan uygulamada araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada, 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Tavşanlı Kütahya Tragger 3. Sayfa Haberler

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