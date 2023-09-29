Tavşanlı'da aranan şahıs yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan 3 yıl hapis cezası ve aranması bulunan Ö.Ö. (29) adlı kişi, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine sevk edildi. - KÜTAHYA