Tavşanlı'da aranan şahıs yakalandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Uyuşturucu madde suçundan aranan Ö.Ö. adlı kişi, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından cezaevine sevk edildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan 3 yıl hapis cezası ve aranması bulunan Ö.Ö. (29) adlı kişi, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine sevk edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa