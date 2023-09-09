Tavşanlı'da Araçta Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta ve 3 şahsın üzerlerinde yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta ve 3 şahsın üzerlerinde yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen çalışma neticesinde Tavşanlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta ve içerisinde bulunan O.Ç, H.Y ve A.K isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 0.30 gram metamfetamin, 1.26 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ile 6 adet kurusıkı tabanca ele geçirilerek geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA