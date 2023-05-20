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Tavşanlı'da 71 bin 420 dolu, 600 bandrolsüz boş makaron ele geçirildi

Tavşanlı'da 71 bin 420 dolu, 600 bandrolsüz boş makaron ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerinin operasyonunda 71 bin 420 adet dolu, 600 adet bandrolsüz boş makaron ile küçük manuel makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerinin operasyonunda 71 bin 420 adet dolu, 600 adet bandrolsüz boş makaron ile küçük manuel makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğümüzce kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan saha ve istihbari çalışmalar çerçevesinde Tavşanlı ilçesinde N.C. isimli şahsın içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron sattığı bilgileri elde edilmiştir. Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde, şüpheli N.C. isimli şahsa ait Tavşanlı ilçesinde bulunan 2 işyeri ve 1 araçta yapılan aramada, 3 bin 571 paket (71 bin 420 adet) dolu makaron, 3 kutu (600 adet) bandrolsüz boş makaron ve 1 adet küçük manuel makaron doldurma makinesi ele geçirilmiştir. Şüpheli N.C. hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

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