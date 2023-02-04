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Tavşanlı'da 36,5 litre el yapımı içki ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Tavşanlı'da 36,5 litre el yapımı içki ele geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda 36,5 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda 36,5 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince daha önce hakkında sigara, tütün veya alkol kaçakçılığı suçundan adli işlem yapılan ve takibe alınan M.T. isimli şüpheli şahsın Yeni Mahallede bulunan iş yerinde yapılan aramada, 20 litre etil alkol, 9 litre el yapımı rakı, 5 litre el yapımı votka, 2,5 litre el yapımı viski, 200 mililitre viski aroması, 50 mililitre anason ve 50 mililitre alkol yapımında kullanılan üzüm özü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

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