Tavşanlı'da 3 Bin 755 Şişe Gümrük Kaçağı Parfüm Ele Geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir araçta 3 bin 755 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince bir şahsın aracında yapılan aramada çeşitli markalara ait 3 bin 755 adet gümrük kaçağı parfüm bulundu. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - KÜTAHYA