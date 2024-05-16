Tavşanlı'da 2 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda durdurulan bir araçta piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 11 bin 334 içimlik peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği uyuşturucu operasyonunda durdurulan aracın gizli bölmelerinde vaziyette 4 parça halinde 11 bin 334 içimlik peçeteye emdirilmiş vaziyette sentetik kannabinoid (bonzai), metamfetamin ve tabanca fişeği ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç içerisindeki S.T. ve B.Ş. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA