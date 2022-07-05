Tavadaki kızgın yağın üzerine sıçradığı kadın yanarak can verdi

Evinden yanmış halde çıkan kadına vatandaşlar koştu

BOLU - Bolu'da, yemek yaptığı sırada tavadaki kızgın yağların üzerine sıçradığı 68 yaşındaki epilepsi hastası kadın sürünerek çıktığı evinin önünde hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Aktaş Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle birlikte yaşayan epilepsi hastası Şükran Emre tüpün üzerine koyduğu tavada yemek yaptığı sırada üzerine sıçrayan kızgın yağlar elbiselerinde yangın çıkardı. Kısa sürede bütün vücudunu saran alevlerden kurtulamayan Emre, sürünerek dışarı çıkmaya çalıştı. Elbiseleri yanan kadını gören sürücülerin "imdat" çağrısı üzerine sokak üzerinde bulunan esnaflar su bidonlarıyla Şükran Emre'nin elbiselerindeki alevleri söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Şükran Emre'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şükran Emre'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Emre'nin evinde yangın çıktığını duyan yakınları olay yerinde kadının hayatını kaybettiğini görünce gözyaşı döktü.

Şükran Emre'nin elbiselerindeki alevleri söndürmek için yardıma gelen bir esnaf, "Trafik anında araç geçiyordu. Onların 'imdat, yardım edin' demesi üzerine elimizde su bidonlarıyla koştuk. Üzerine döktük ama iş işten geçmişti. Vücudunun çoğu yanmıştı. Biz geldiğimizde sürünerek dışarıya çıkmaya çalışıyordu. Benim geldiğimde üzerinde elbiseleri hala yanıyordu" dedi.