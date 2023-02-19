Tatvan-Van karayolunda zincirleme kaza: 5 yaralı

Tatvan- Van karayolunda buzlanma nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tatvan-Van karayolunun 25'nci kilometresinde buzlanma nedeniyle 6 aracın karıytığı kaza meydana geldi. Araç sürücü ve plakalarının henüz belirlenmediği kazada olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırılırken, kaza sebebiyle Tatvan-Van karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Farklı noktalarda birçok kazanın meydana geldiği karayolunda tuzlama için çalışma başlatılırken kazalar ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - BİTLİS