Tatvan sahil iskelesinde intihar vakası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tatvan sahil iskelesinde intihar vakası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Tatvan sahil iskelesinde intihar vakası Bitlis'in Tatvan ilçesinde 25 yaşlarındaki bir vatandaş ateşli silah ile intihar girişiminde bulundu.

Tatvan sahil iskelesinde intihar vakası

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 25 yaşlarındaki bir vatandaş ateşli silah ile intihar girişiminde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Tatvan Sahil iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 25 yaşlarındaki R.O. adlı şahıs belirlenemeyen bir sebepten dolayı sahil iskelesine giderek yanında bulunan ateşli silah ile kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi sonucu ağır şekilde yaralanan R.O'ya ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından yapıldıktan sonra Tatvan Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title