Tatvan sahil iskelesinde intihar vakası

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 25 yaşlarındaki bir vatandaş ateşli silah ile intihar girişiminde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Tatvan Sahil iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 25 yaşlarındaki R.O. adlı şahıs belirlenemeyen bir sebepten dolayı sahil iskelesine giderek yanında bulunan ateşli silah ile kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi sonucu ağır şekilde yaralanan R.O'ya ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından yapıldıktan sonra Tatvan Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.