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Tatvan Karayolunda Zincirleme Trafik Kazası: 31 Yaralı

Tatvan Karayolunda Zincirleme Trafik Kazası: 31 Yaralı
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Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde yoğun sis ve buzlanmanın etkisiyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında en az 25 araç karıştı, 31 kişi yaralandı.

Tatvan karayolunun en az 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 31 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Rahva Mevkiinde meydana geldi. Dün geceden bu yana yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede sabah saatlerinde tır, yolcu minibüsü, şehiriçi minibüs ve çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Meydana gelen kazalarda kazaya karışan birçok araç kullanılamaz hale gelirken, ilk bilgilere göre yaklaşık 25 aracın karıştığı kazada 31 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kaza sonrası oluşan araç yoğunluğu sebebiyle iki yönlü olarak yol trafiğe kapandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık ekibi, kurtarma ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Öte yandan, kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede çalışmalar devem ediyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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