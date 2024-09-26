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Tatvan'daki Depremde Hasar Gören Evler Tespit Ediliyor

Tatvan'daki Depremde Hasar Gören Evler Tespit Ediliyor
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde dün meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar gören evlerin tespit çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri, Yumrukaya köyünde şimdiye kadar 8 evin hasar gördüğünü belirledi.

Tatvan'daki depremde hasar gören evler tespit ediliyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde dün yaşanan 4.5 büyüklüğündeki depremde hasar gören evlerin tespit çalışması devam ediyor.

Tatvan ilçesine bağlı Yumrukaya köyünde dün yerin 7.0 kilometre derinliğinde yaşanan 4.5 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden olmuştu. Depremin ardından bölgede incelemelerini sürdüren Bitlis Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri, şimdiye kadar hasar gören 8 ev tespit etti. Duvarlarında çatlakların oluştu evlerde incelemelerini sürdüren AFAD ekipleri, Yumrukaya köyüne yakın yerleşim alanlarında da incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - 3.Sayfa

Yerel Haberler 3-sayfa Deprem Bitlis Tatvan Sağlık AFAD

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