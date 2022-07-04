Tatvan'daki 3 köyde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tatvan'daki 3 köyde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Tatvan'daki 3 köyde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 3 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 3 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Sallıca, Özekli ve Teknecik köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 3 Temmuz 2022 Pazar günü saat 12.00'dan itibaren ilan edilen 'Sokağa Çıkma Yasağı', 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 16.00'dan itibaren kaldırılmıştır" denildi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title