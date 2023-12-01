Tatvan'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.

Kış mevsimine girilmesiyle birlikte tüm ülkede şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu bugün itibarıyla başladı. Kentin belli noktalarında lastik denetimi yapan trafik polisleri, şehirlerarası yük taşıyan ticari araçları tek tek durdurarak lastik kontrolü yaptı.

Bitlis'te soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı muhtemel trafik kazalarının önlenmesi amacıyla trafik polislerince yapılan denetimlerde, ticari araçların kış lastiği olup olmadığı kontrol edilerek lastiklerin diş derinlikleri ölçüldü. Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan vatandaşlara 2023 yılı için 2 bin 568 lira ceza uygulandı.

Kış lastiğinin can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunun vurgulandığı denetimlerde, sürücülere uyarılarda bulunuldu. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kışlık bakımlarını yaptığını söyleyen Suat Kılıç, "Herkesin kış lastiklerini takmasını öneriyorum. İnsan taşıyoruz ve insan canı her şeyden önemlidir bizim için" dedi. - BİTLİS