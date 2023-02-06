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Tatvan'da yolda mahsur kalanları afet bölgesine giden AFAD ekibi kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Tatvan'da yolda mahsur kalanları afet bölgesine giden AFAD ekibi kurtardı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Yolda kalanları deprem bölgesine giden AFAD ekibi kurtardı.

Tatvan'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Birçok yol ulaşıma kapanırken ekipler kapanan yolları açmak için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Bugün akşam saatlerinde Tatvan-Van yolu Düzcealan köyü mevki 15. kilometrede yolda mahsur kalan araçların imdadına deprem bölgesine gitmekte olan AFAD ekipleri yetişti. Kahramanmaraş ve diğer illerde meydana gelen depreme destek amaçlı Van'dan yola çıkan AFAD ekipleri mahsur kalan sürücülerin imdadına yetişti. Görüş mesafesinin yer yer 2 metreye kadar düştüğü Tatvan'da yetkililer dikkatli olunması konusunda vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tatvan Bitlis AFAD 3. Sayfa Haberler

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