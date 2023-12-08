Tatvan'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

Tatvan kara yolu üzerindeki Rahova düzlüğünde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte güçlük çekti.

Tatvan kara yolu üzerindeki Rahova düzlüğünde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

Bitlis'te, gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, günün ilk ışıklarıyla beraber etkisini arttırdı. Sisin görüş mesafesini azaltması sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis, Bitlis-Tatvan ve Tatvan-Güroymak kara yolunda görüş mesafesini yer yer 25 metreye kadar düşürdü. Şehir merkezinde de etkili olan sis, bir süre sonra dağıldı.

Görüş mesafesinin sıfıra düştüğü yerlerde dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Fuat Tarhan, "Bitlis'ten Tatvan'a gelirken Rahova düzlüğünde sisten dolayı biz sürücüler baya zorlandık. Sisten dolayı biraz yavaş gelmek durumunda kaldık" dedi.

Rahova bölgesinde oluşan sisten kaynaklı olarak bu yolu bilmeyenlere uyarılarda bulunan Turgut Hüseyni ise "Kışın gelmesiyle beraber özellikle Rahova bölgesinde ciddi bir sis oluşuyor. İşimiz gereği bizler de sürekli bu yoldayız. Dikkat etmeye çalışıyoruz ama bazen görüş mesafesi sıfıra düştüğü oluyor. Bu yolu bilmeyenlerin özellikle dikkat etmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu. - BİTLİS