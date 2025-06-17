Tatvan'da trafik kazası: 2 yaralı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil takla attı. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tatvan'da trafik kazası: 2 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre sürücüsü belirlenemeyen 42 AFC 596 plakalı otomobil, Sarıkum köyü çıkışında takla attı. İki kişinin yaralandığı olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP GÖKHAN KILIÇ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

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