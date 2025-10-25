Haberler

Tatvan'da Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı

Tatvan'da Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedilen trafik kazaları, sürücü dikkatsizliği ve kural ihlallerinin sonuçlarını gözler önüne serdi. Yetkililer, trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazalar ile kural ihlalleleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntüler, trafik kurallarına uymanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. KGYS sisteminden alınan kaza görüntülerinde, anayolda seyir halindeki bir aracın yola aniden çıkan koyun sürüsüne çarpması, ilçe merkezinde bazı yayalara araçların çarpması ve kural ihlalleri sonucu meydana gelen trafik kazaları dikkat çekiyor.

Emniyet yetkilileri, bu tür kazaların büyük bölümünün sürücü dikkatsizliği, hız sınırının aşılması, yaya geçidine dikkat edilmemesi ve trafik işaretlerine uyulmaması gibi nedenlerden kaynaklandığını vurguluyor.

Yetkililer, vatandaşlara bir kez daha trafik kurallarına uymaları, yayaların önceliğine dikkat etmeleri ve seyir halinde telefon kullanımından kaçınmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Tatvan'da yaşanan bu kazalar, hem sürücülerin hem de yayaların küçük bir ihmalin dahi büyük sonuçlara yol açabileceğini açıkça gösteriyor. Trafikte kurallara uymanın yalnızca cezadan kaçınmak değil, insan hayatını korumak olduğu bir kez daha hatırlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var

Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
İstanbul'da göle dönen yolda yaban domuzu boğuldu

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Göle dönen yolda yabani hayvan boğuldu
Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı

Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı
CHP'den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçmeye niyetim var

Belediye başkanı CHP'den istifa etti, AK Parti'ye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.