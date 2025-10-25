Tatvan'da Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazalar ile kural ihlalleleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntüler, trafik kurallarına uymanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. KGYS sisteminden alınan kaza görüntülerinde, anayolda seyir halindeki bir aracın yola aniden çıkan koyun sürüsüne çarpması, ilçe merkezinde bazı yayalara araçların çarpması ve kural ihlalleri sonucu meydana gelen trafik kazaları dikkat çekiyor.

Emniyet yetkilileri, bu tür kazaların büyük bölümünün sürücü dikkatsizliği, hız sınırının aşılması, yaya geçidine dikkat edilmemesi ve trafik işaretlerine uyulmaması gibi nedenlerden kaynaklandığını vurguluyor.

Yetkililer, vatandaşlara bir kez daha trafik kurallarına uymaları, yayaların önceliğine dikkat etmeleri ve seyir halinde telefon kullanımından kaçınmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Tatvan'da yaşanan bu kazalar, hem sürücülerin hem de yayaların küçük bir ihmalin dahi büyük sonuçlara yol açabileceğini açıkça gösteriyor. Trafikte kurallara uymanın yalnızca cezadan kaçınmak değil, insan hayatını korumak olduğu bir kez daha hatırlatıldı. - BİTLİS