Tatvan'da Trafik Güvenliği İçin Geniş Kapsamlı Denetim

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bu gece saat 20.00'de başlatılan geniş kapsamlı şok uygulama kapsamında ilçe genelinde 6 farklı noktada denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında Bitlis İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Ateş de sahada incelemelerde bulundu. Ekiplerin gece boyunca yürüttüğü çalışmalarda 976 kişi ile 212 araç sorgulandı. Kontroller sırasında 1 sürücünün ehliyeti, Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesi uyarınca (alkollü araç kullanmak) geri alınırken, 21 sürücüye toplam 92 bin 81 lira idari para cezası kesildi.

Yetkililer, Tatvan'da huzur ve trafik düzeninin sağlanması amacıyla benzer uygulamaların aralıksız devam edeceğini açıkladı. - BİTLİS