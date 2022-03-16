Tatvan'da tırlar çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tatvan'da tırlar çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tatvan'da tırlar çarpıştı: 1 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

TATVAN, BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tatvan ilçesinin 300 Evler mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 13 AAJ 205 plakalı tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı Burhan Olak yönetimindeki 33 DCU 30 plakalı tıra yandan çarptı. Kazada 13 AAJ 205 plakalı tırın sürücüsü yaralanarak ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

Tatvan'da tırlar çarpıştı: 1 yaralı

Tatvan'da tırlar çarpıştı: 1 yaralı

Tatvan'da tırlar çarpıştı: 1 yaralı

Tatvan'da tırlar çarpıştı: 1 yaralı

Tatvan'da tırlar çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bitlis, Tatvan, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title