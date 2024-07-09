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Tatvan'da Sosyal Medya Üzerinden Fuhuş Yapan 3 Kişi Tutuklandı

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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Tatvan'da sosyal medya üzerinden müşteri bularak fuhuş yapan 3 kişi tutuklandı. Operasyonda 5 kişi yakalandı ve 1 mağdur kadın kurtarıldı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Tatvan'da sosyal medya üzerinden müşteri bularak fuhuş yapan 3 kişi tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan'da düzenlenen operasyonda 5 kişinin yakalandığı 3 kişinin ise tutuklandığı bildirildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda, aralarında çete lideri yabancı uyruklu M. D.'nin de bulunduğu yakalanan 5 şahıs, yabancı uyruklu şahıslara sosyal medya üzerinden müşteri bularak fuhuş yaptırdıkları, suç örgütünün yakalanmamak ve dikkat çekmemek için Tatvan'da bulunan şahısları kullanarak ev kiraladıklarını tespit eden polis ekipleri, suç şebekesine yönelik yaptıkları operasyonla 5 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. Ayrıca operasyonda 1 mağdur kadın kurtarıldı, yapılan ev aramasında çok sayıda suç işlemek amacıyla kullanılan cep telefonu ve 1 adet ruhsatsız tabanca, yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirilmiştir. Suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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