Tatvan'da Şok Aranan Şahıslar Uygulaması: 953 Kişi Kontrol Edildi

Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde gerçekleştirilen "Şok Aranan Şahıslar Uygulaması" kapsamında çok sayıda kişi ve araç kontrol edildi.

Asayişe yönelik olayların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yapılan uygulama, ilçe genelinde geniş katılımla yürütüldü. 8 farklı noktada 24 ekip ve toplam 101 personelin görev aldığı denetimlerde 953 kişi ve 292 araç sorgulandı.

Uygulama sonucunda 2 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca 1 kişi hakkında 6136 sayılı Kanun kapsamında bıçak bulundurmaktan adli işlem başlatıldı. Trafik yönünden yapılan kontrollerde ise 27 bin 49 lira idari para cezası uygulandı.

Tatvan Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - BİTLİS