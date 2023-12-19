Tatvan'da Otomobilin Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti
Bitlis'in Tatvan ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen genç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonucunda ağır yaralanan genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen genç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre kaza, Tatvan – Ahlat kara yolunun Karşıyaka Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen A.E.'ye (24) otomobil çarptı. Sürücüsü öğrenilemeyen 35 RIK 96 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan A.E., olay yerinde hayatını kaybetti. A.E.'nin cenazesi, olay yerinden alarak otopsi yapılmak üzere Tatvan Devlet Hastanesine götürdü.
Kazaya karışan 35 RIK 96 plakalı otomobilin sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS