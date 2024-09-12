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Tatvan'da Öğrenci Güvenliği ve Trafik Denetimi

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Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve trafik düzenini korumak amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Okulların başlamasıyla birlikte trafik güvenliği artırıldı ve okul servis araçlarının güvenlik standartları kontrol edildi.

Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve trafik düzenini korumak amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Tatvan'da eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okullar çevresinde trafik güvenliğini artırmak ve öğrencilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla harekete geçerken, okul servis araçlarının güvenlik standartlarına uygunluğu da titizlikle incelendi. Ayrıca, genel asayiş uygulamaları kapsamında da okul çevrelerinde güvenliğe yönelik kontroller gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tatvan Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amiri İlyas Tamer, "Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve Tatvan Kaymakamlığı bünyesinde tüm okullarda öğrencilerin güvenli geçişi, trafik yoğunluğunun yönetilmesi, okul servis araçlarının denetlenmesi ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Tüm okullarda asayiş ve trafikle ilgili önlemler aldık. Özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ekiplerimizi görevlendirdik. Bununla birlikte öğrencilerin güvenli geçişi ve trafik yoğunluğunun azaltılması konusunda vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Okul servis araçlarının sürücülerine eğitim öğretim yılı öncesinde eğitimler vererek bilgilendirme çalışmalarızı yapıyoruz. Okulların başlamasıyla denetimlerimizi başlattık ve yıl boyunca denetimlerimize devam edeceğiz. Yıl boyunca hem trafik hem de asayiş denetlerimiz devam edecek" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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