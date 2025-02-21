Tatvan'da Mahsur Kalan Vatandaşların Kurtarılmasında Mehmetçik Devreye Girdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar nedeniyle araçları yoldan çıkarak mahsur kalan vatandaşların imdadına Mehmetçik yetişti.

Tatvan ilçesinden köylerine gitmekte olan vatandaşlar, Kısıklı köyü Kepenek mezrası mevkiinde aracın karda kayarak yoldan çıkması sonucu mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine Tatvan İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile İlçe Kaynarca Karakol Komutanlığı Timi olay yerine gitti. İlçe Özel İdare Müdürlüğüne ait iş makinesiyle jandarmanın yürüttüğü çalışma sonucu 34 AF 3236 plakalı araç ve araç içerisinde bulunan 3 vatandaş mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. - BİTLİS