Tatvan'da Geniş Kapsamlı Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Jandarma tarafından drone destekli geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı. 85 personel, 17 araç ve 4 arama köpeğiyle 8 farklı noktada denetim gerçekleştirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Jandarma sorumluluk bölgesinde geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı.

Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, KOM, Narkotik ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ekiplerinin katılımıyla drone destekli olarak 8 farklı noktada denetimler gerçekleştirildi. Uygulamada 85 personel, 17 araç ve 4 arama köpeği görev aldı. Tatvan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
